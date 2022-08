Mappano | volontari della Croce Rossa aggrediti durante intervento di soccorso

(Di lunedì 1 agosto 2022) Aggressione a un equipaggiodinel corso di un. L’episodio è avvenuto domenica mattina a Leini. A darne notizie lo stesso comitato localeCri. Duesono statidai parenti di una persona anziana, che è deceduta. L’aggressione, tra l’altro, secondo la, avrebbe anche ostacolato i soccorsi, ritardando l’accesso all’abitazione da parte dei. Del caso se ne stanno occupando i carabiniericompagnia di Venaria Reale.“Le motivazioni sono futili e incomprensibili – sottolineano dalladi– con frasi come ‘arrivate da troppo lontano, e non ...

