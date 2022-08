Manchester United, Alex Telles ai saluti: almeno tre club su di lui (Di lunedì 1 agosto 2022) Alex Telles potrebbe presto lasciare il Manchester United. Diversi i club interessati all’esterno: le ultime notizie Come riferito da Fabrizio Romano, il Manchester United potrebbe presto lasciar partire Alex Telles, che non rientra più nei piani del club. Sul giocatore almeno 2 o 3 club, tra cui il Siviglia, mentre non figura invece il Porto. I Red Devils dovranno comunque coprire una parte dell’ingaggio se vorranno cedere il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022)potrebbe presto lasciare il. Diversi iinteressati all’esterno: le ultime notizie Come riferito da Fabrizio Romano, ilpotrebbe presto lasciar partire, che non rientra più nei piani del. Sul giocatore2 o 3, tra cui il Siviglia, mentre non figura invece il Porto. I Red Devils dovranno comunque coprire una parte dell’ingaggio se vorranno cedere il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

