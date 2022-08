Maledizione, la sinistra l'ha rifatto. E' cascata di nuovo sulle tasse (Di lunedì 1 agosto 2022) La proposta di Letta di una tassa di successione ai ricchi per dare una dote ai giovani in sé non è sbagliata. Ma ci sono almeno due ragioni per cui è un suicidio politico Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 agosto 2022) La proposta di Letta di una tassa di successione ai ricchi per dare una dote ai giovani in sé non è sbagliata. Ma ci sono almeno due ragioni per cui è un suicidio politico

gervasoni1968 : La rana e lo scorpione. Maledizione, la sinistra l'ha rifatto. E' cascata di nuovo sulle tasse - HuffPost Italia - Drakul4000 : @GreenhouseStone @carovana12 Voto utile o inutile io non voglio essere governato dai fascisti. Se qualche partitino… - archinauta : @rinostrozzino @mbartolotta63 @pdnetwork La sinistra in Italia come forza progressista non è mai esistita se non fo… -