Mafia, economia e politica, il Gratteri-pensiero "Draghi per oltre un anno non ne ha mai parlato" (Di lunedì 1 agosto 2022) Il procuratore di Catanzaro a ruota libera, tra critiche al governo e alle istituzioni: "In Italia abbiamo la miglior polizia giudiziaria del mondo, ma non contiamo nulla" - VIDEO Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 1 agosto 2022) Il procuratore di Catanzaro a ruota libera, tra critiche al governo e alle istituzioni: "In Italia abbiamo la miglior polizia giudiziaria del mondo, ma non contiamo nulla" - VIDEO Segui su affaritaliani.it

UnioneSarda : #Sardegna - Signori del vento & sole: l’ombra della mafia - Alexfacchinetti : ??????La mafia esiste solo in affari economia e finanze? Le mafie sono in ogni luogo a nostra immagine e somiglianza.… - Antisocievole : RT @Federicodenata1: Rocco Chinnici, il giudice che intuì le mire della mafia sull’economia ucciso 39 anni fa. Fico: “Lungimirante. Oggi si… - GiGhi50 : Signori del vento & sole: l’ombra della mafia - ParmaPsi : RT @PSIReggioemilia: La settimana Social-Insta in 15 secondi #politica #Italia #governo #Draghi #presidente #mattarella #psi #socialisti… -