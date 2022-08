M5s, Ricciardi a La7: “Di Maio mi fa ridere per come si è ridotto. Elezioni? FdI, Italia Viva e tanta parte del Pd hanno stessa visione su diversi temi” (Di lunedì 1 agosto 2022) “La convention di Di Maio per presentare il suo nuovo partito? Mi fa molto ridere. Io ormai lo ascolto dicendomi che tra sei mesi dirà una cosa opposta. Purtroppo si è ridotto così questo ragazzo”. È il commento al vetriolo del vicepresidente Riccardo Ricciardi, ospite de “L’aria che tira” (La7), sulla presentazione odierna del nuovo partito di Luigi Di Maio e di Bruno Tabacci, Impegno civico, con l’appoggio esterno del sindaco di Milano Beppe Sala. Ricciardi poi motiva la posizione del M5s, elencando le contraddizioni delle coalizioni: “Prima in questa trasmissione il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami ha detto che il centrodestra si è spartito i seggi ma non ha ancora pensato al programma. Ricordo che sono 4 anni che in Parlamento Fratelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “La convention di Diper presentare il suo nuovo partito? Mi fa molto. Io ormai lo ascolto dicendomi che tra sei mesi dirà una cosa opposta. Purtroppo si ècosì questo ragazzo”. È il commento al vetriolo del vicepresidente Riccardo, ospite de “L’aria che tira” (La7), sulla presentazione odierna del nuovo partito di Luigi Die di Bruno Tabacci, Impegno civico, con l’appoggio esterno del sindaco di Milano Beppe Sala.poi motiva la posizione del M5s, elencando le contraddizioni delle coalizioni: “Prima in questa trasmissione il deputato di Fratelli d’Galeazzo Bignami ha detto che il centrodestra si è spartito i seggi ma non ha ancora pensato al programma. Ricordo che sono 4 anni che in Parlamento Fratelli ...

