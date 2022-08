M5s | arriva l’addio di Bonafede | “Torno a fare l’avvocato”

(Di lunedì 1 agosto 2022) M5s alle prese con numerosi addii. Nelle ultime è il turno dell’’ex ministro della Giustizia Alfonso. Una scelta obbligata per lui, visto che il Movimento di Giuseppe Conte ha deciso di dare lo stop ufficiale alle candidature per un eventuale terzo mandato.di recente ha aperto uno studio anche a Milano e tornerà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Conte nomina i sottosegretari e i viceministri La Azzolina ministro piace ai politici Di Maio sta sempre con Conte: “Andiamo avanti con lui” Conte dice no a Berlusconi per il Quirinale: “Opzione irricevibile” E ora sul Quirinale è scontro Conte-Di Maio Conte sul Russiagate: “Mai incontrato Barr, riferito tutto al Copasir”

ditommasodan : @GimTonic2 @stefanoservadei @Clezia90039499 Conte ? se tutto va bene non arriva al 2% ! il partito degli inutili m5… - MPenikas : Il @fattoquotidiano di @marcotravaglio da la notizia dell'annuncio di #DiMaio con questo titolo perculando i letto… - cettymontemurro : RT @claudiomasi5: @Forever_Purple tranquilli ke poi senza M5S nel Governo arriva anke il MES...x darci il colpo di grazia!! - Piero43 : RT @claudiomasi5: @Forever_Purple tranquilli ke poi senza M5S nel Governo arriva anke il MES...x darci il colpo di grazia!! - claudiomasi5 : RT @claudiomasi5: @Forever_Purple tranquilli ke poi senza M5S nel Governo arriva anke il MES...x darci il colpo di grazia!! -

Anche se potrebbe essere negativo visto che molti big del, che negli ultimi anni hanno ricoperto incarichi istituzionali di rilievo, faranno valer meno la loro esperienza politica e potrebbero ...La Lega registra un 13,5 per cento (+0,1 per cento) mentre ilottiene il 9,9 per cento (+0,1 ... Nell'ipotesi di scenario del 'campo largo', il centrodestraa sfiorare il 50 per cento (49,8 ...Si alza la temperatura elettorale. Ritmi diversi negli schieramenti: centrodestra spedito, si ragiona sui collegi. I dem tra tensioni territoriali e ipoteche romane. Al centro in tanti in ordine spars ...Parlamentari come i giocatori di calcio: trasformati in figurine da attaccare su un album, quello degli zombie. È la provocazione del fondatore del M5S Beppe Grillo che dal suo ...