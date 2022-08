Lui, lei, loro: ecco come utilizzare i pronomi per rispettare le persone non binary (Di lunedì 1 agosto 2022) Una volta si usavano il “lei” e il “voi” come pronomi di cortesia e poteva esserci un po’ di confusione su quale utilizzare, ma generalmente il “lei” era quello più diffuso e andava bene indipendentemente dal sesso della persona a cui era rivolto. Oggi, invece, l’utilizzo dei pronomi sta cambiando per rispettare chi non si riconosce nel genere maschile e neppure in quello femminile. Al posto del lei\lui cosa utilizzare? Il loro. Ma non è così facile. In inglese esiste il “singular they” (letteralmente il “loro singolare”), un pronome che rispetta l’interlocutore o l’interlocutrice in quanto non costringe a scegliere tra il pronome di terza persona singolare maschile “he” (lui) e quello femminile “she” (lei). E, infatti, le persone ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Una volta si usavano il “lei” e il “voi”di cortesia e poteva esserci un po’ di confusione su quale, ma generalmente il “lei” era quello più diffuso e andava bene indipendentemente dal sesso della persona a cui era rivolto. Oggi, invece, l’utilizzo deista cambiando perchi non si riconosce nel genere maschile e neppure in quello femminile. Al posto del lei\lui cosa? Il. Ma non è così facile. In inglese esiste il “singular they” (letteralmente il “singolare”), un pronome che rispetta l’interlocutore o l’interlocutrice in quanto non costringe a scegliere tra il pronome di terza persona singolare maschile “he” (lui) e quello femminile “she” (lei). E, infatti, le...

