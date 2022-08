L'Ue boccia i fermi delle navi delle ong fatti dall'Italia "senza prove" (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Arriva dalla Corte di giustizia europea una sentenza storica per il soccorso in mare dei migranti, e una bocciatura per il governo Italiano: le navi di organizzazioni umanitarie che conducono un'attività sistematica di ricerca e soccorso possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo, ma quest'ultimo può adottare provvedimenti di fermo soltanto in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, tutte circostanze che vanno provate dallo Stato che adotta il provvedimento. La Corte di Lussemburgo si è pronunciata sul caso delle due navi Sea Watch 3 e Sea Watch 4, oggetto di fermo ai porti di Palermo e di Porto Empedocle nell'estate del 2020. Per prendere tale provvedimento, le ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Arrivaa Corte di giustizia europea una sentenza storica per il soccorso in mare dei migranti, e unatura per il governono: ledi organizzazioni umanitarie che conducono un'attività sistematica di ricerca e soccorso possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo, ma quest'ultimo può adottare provvedimenti di fermo soltanto in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, tutte circostanze che vanno provateo Stato che adotta il provvedimento. La Corte di Lussemburgo si è pronunciata sul casodueSea Watch 3 e Sea Watch 4, oggetto di fermo ai porti di Palermo e di Porto Empedocle nell'estate del 2020. Per prendere tale provvedimento, le ...

