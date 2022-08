Lo sviluppo sostenibile dovrà essere inserito nel PTOF 2022-23: come fare e come insegnare i temi della transizione ecologica con RiGenerazione Scuola. Corso offerta per le scuole (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Corso è organizzato da SO.GE.S (società del gruppo Orizzonte Scuola e accreditata al Ministero dell’istruzione secondo la direttiva ministeriale 170/2016) RiGenerazione Scuola è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilè organizzato da SO.GE.S (società del gruppo Orizzontee accreditata al Ministero dell’istruzione secondo la direttiva ministeriale 170/2016)è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per accompagnare lenellae culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione alloprevisti L'articolo .

