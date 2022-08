Lo sfogo di Natalia Paragoni | “C’è troppa competizione sui social”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 1 agosto 2022) La perfezione non esiste, lo diciamo a noi stessi in continuazione, eppure suinetwork, sono in molti (in troppi) a inseguire questa utopia, cercando di mostrare un’immagine di sé sempre patinata, perfetta, e senza un minino difetto. Di questo si è lamentata, che nelle sue storie Instagram si è lasciata andare in un lungo. “Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. – spiega l’ex tronista di Uomini e Donne – Io sono molto autocritica e penso sempre che si poteva far di più o che posso dare di più e quindi vado in questa situazione di ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta che si sente molto in questo lavoro dove c’è molta”. Vi ...