"Lo aveva nello stomaco". Diana, scoperta agghiacciante dopo l'autopsia: "L'ha fatto per sfamarsi"

Qualche giorno fa è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Diana Pifferi, la piccola morta di stenti a soli 16 mesi dopo essere stata lasciata per sei giorni da sola a casa dalla mamma Alessia Pifferi. La donna si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Ha lasciato la figlia per andare dal compagno a Leffe in provincia di Bergamo e quando è tornata la figlia era morta. Quando è stata interrogata la 37enne ha dichiarato: "Sapevo che poteva andare così". Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti già in altre occasioni la donna aveva lasciato da sola la figlia assentandosi dalla sua abitazione in zona Mecenate a Milano. Secondo quanto è emerso dall'autopsia non ci sono segni evidenti sul corpo di Diana che ...

