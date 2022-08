LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Hamilton e Verstappen prendono in giro la Ferrari. Le risatine sulle gomme hard (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Verstappen E Hamilton prendono IN giro LA Ferrari. “HANNO USATO LE hard” E RISATE – VIDEO I PROMOSSI E BOCCIATI DELLA GARA “hard TERRIBILI, PERCHE’ LE ABBIAMO MONTATE?”. IL TEAM RADIO DI LECLERC E LA RISPOSTA DELL’INGEGNERE IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GARA: SI TORNA A FINE AGOSTO A SPA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA PERCHE’ LA Ferrari HA SBAGLIATO TUTTO? GARA FALLIMENTARE Ferrari NON ALL’ALTEZZA PER VINCERE UN MONDIALE. Verstappen INFLIGGE IL COLPO DI GRAZIA CHARLES LECLERC PUO’ LASCIARE LA Ferrari? LE ALTERNATIVE… LE PAGELLE DEL GP D’Ungheria MATTIA BINOTTO: “LA MACCHINA NON FUNZIONAVA, NON ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINLA. “HANNO USATO LE” E RISATE – VIDEO I PROMOSSI E BOCCIATI DELLA GARA “TERRIBILI, PERCHE’ LE ABBIAMO MONTATE?”. IL TEAM RADIO DI LECLERC E LA RISPOSTA DELL’INGEGNERE IL PROGRAMMA DELLA PROSSIMA GARA: SI TORNA A FINE AGOSTO A SPA L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA PERCHE’ LAHA SBAGLIATO TUTTO? GARA FALLIMENTARENON ALL’ALTEZZA PER VINCERE UN MONDIALE.INFLIGGE IL COLPO DI GRAZIA CHARLES LECLERC PUO’ LASCIARE LA? LE ALTERNATIVE… LE PAGELLE DEL GP D’MATTIA BINOTTO: “LA MACCHINA NON FUNZIONAVA, NON ...

