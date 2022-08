LIVE – Bollettino oggi, lunedì 1 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (DIRETTA) (Di lunedì 1 agosto 2022) La DIRETTA scritta del Bollettino Covid di oggi, lunedì 1 agosto 2022. Come ogni giorno un nuovo appuntamento con i numeri quotidiani delle singole regioni sull’evolversi e il diffondersi della pandemia in Italia. Ecco quindi il dettaglio dei nuovi casi, delle vittime e dei tamponi eseguiti nelle ultime 24, con il lavoro di analisi della curva epidemiologica che continua senza sosta. Segui il LIVE su Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 36.966 nuovi contagi, 83 morti, 47.412 guariti, 29.511 tamponi molecolari, 388 in terapia intensiva DATI NAZIONALI DI oggi: Non ancora disponibili LOMBARDIA:oggi: Dati non ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Lascritta delCovid di2022. Come ogni giorno un nuovo appuntamento con i numeri quotidiani delle singole regioni sull’evolversi e il diffondersi della pandemia in Italia. Ecco quindi il dettaglio dei nuovi casi, delle vittime e dei tamponi eseguiti nelle ultime 24, con il lavoro di analisi della curva epidemiologica che continua senza sosta. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 36.966 nuovi, 83, 47.412, 29.511 tamponi molecolari, 388 in terapia intensiva DATI NAZIONALI DI: Non ancora disponibili LOMBARDIA:: Dati non ...

zazoomblog : LIVE – Bollettino oggi lunedì 1 agosto: contagi morti e guariti regione per regione (DIRETTA) - #Bollettino… - andreastoolbox : #Covid, le notizie di oggi. In calo i ricoveri ordinari (-103), aumentano le intensive LIVE - SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. In calo i ricoveri ordinari (-103), aumentano le intensive LIVE - andreastoolbox : #Covid, news. Il bollettino: 49.571 casi e 121 decessi. Tasso positività al 17,1% - zazoomblog : Covid news. Bollettino: 36.966 casi e 83 decessi. Tasso di positività al 18%. LIVE - #Covid #news. #Bollettino: #3… -