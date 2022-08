LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Bene Nonino in avvio del Decathlon, Anna Musci nella qualificazione del peso (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40: Al via nel gruppo B del peso donne: Andreadi (Gre), Akyol (Tur), Gippner (Ger), Flynt (Usa), Rankin-Chitar (Nzl), Lopez (Esp), Maslana (Pol), Larina (Ukr), Agyepong (Gbr), Nasreddinova (Uzb), Lindeque (Rsa) 16.38: Al via nel gruppo A della qualificazione del peso Anna Musci. La misura da raggiungere per la finale è 15.70: Ndubuisi (Ger), Johnson (Jam), Havea (Nzl), Ntragkomirova (Gre), Silver (Nam), Herpin (Usa), Valencia (Col), Krumina (Lat), Musci (Ita), Brzyszkowska (Cze), De Klerk (Rsa), Hamilton (Dma) 16.36: La giapponese Tsuji con 56.07 si qualifica per la finale del giavellotto 16.33: Nel Decathlon dopo la prima prova in testa c’è il canadese Paris con 961, secondo l’olandese ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40: Al via nel gruppo B deldonne: Andreadi (Gre), Akyol (Tur), Gippner (Ger), Flynt (Usa), Rankin-Chitar (Nzl), Lopez (Esp), Maslana (Pol), Larina (Ukr), Agyepong (Gbr), Nasreddinova (Uzb), Lindeque (Rsa) 16.38: Al via nel gruppo A delladel. La misura da raggiungere per la finale è 15.70: Ndubuisi (Ger), Johnson (Jam), Havea (Nzl), Ntragkomirova (Gre), Silver (Nam), Herpin (Usa), Valencia (Col), Krumina (Lat),(Ita), Brzyszkowska (Cze), De Klerk (Rsa), Hamilton (Dma) 16.36: La giapponese Tsuji con 56.07 si qualifica per la finale del giavellotto 16.33: Neldopo la prima prova in testa c’è il canadese Paris con 961, secondo l’olandese ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: subito Mattia Furlani nel lungo e Benedetta Benedetti nel disco a caccia del… - bara46849 : Meeting Internazionale Sport e Solidarieta Lignano Sabbiadoro - Live Stream La Nuova Atletica dal Friuli organizza… - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis! Azzurre settime nella 4x400 - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiali di Amusan e Duplantis!!! Azzurre settime nella 4×400. Stano… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: record mondiale di Amusan nei 100 ostacoli! Ingebrigtsen re dei 5000 Mu pro… -