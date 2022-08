LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Alberto Nonino tra i favoriti nei 100 del Decathlon (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23: Si inserisce al quarto posto con 52.72 la tedesca Lahrs nel giavellotto 16.22: Al via nella terza serie dei 100 del Decathlon Duhovnik (Slo), Lasch (Aut), Svoboda (Cze), Van der Poel (Bel), Monneret (Den), Emmanuel (Ned), Rifflart (Fra) 16.19: Il canadese Paris si aggiudica la seconda serie dei 100 del Decathlon con 10?56 davanti al belga Bacari con 10?69, terzo lo spagnolo Ferrer con 10?76 16.17: La ungherese Kover è terza nella qualificazione del giavellotto con 52.73, quarta la colombiana Barros con 52.53 16.13: Al via nella seconda serie dei 100 del Decathlon Ferrer (Esp), Jara (Cze), Thelander (Swe), Paris (Can), Ball (Gbr), Bacari (Bel), Vriezen (Ned) 16.10: Il francese Prenz vince la prima serie dei 100 del Decathlon con 11?14 ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23: Si inserisce al quarto posto con 52.72 la tedesca Lahrs nel giavellotto 16.22: Al via nella terza serie dei 100 delDuhovnik (Slo), Lasch (Aut), Svoboda (Cze), Van der Poel (Bel), Monneret (Den), Emmanuel (Ned), Rifflart (Fra) 16.19: Il canadese Paris si aggiudica la seconda serie dei 100 delcon 10?56 davanti al belga Bacari con 10?69, terzo lo spagnolo Ferrer con 10?76 16.17: La ungherese Kover è terza nella qualificazione del giavellotto con 52.73, quarta la colombiana Barros con 52.53 16.13: Al via nella seconda serie dei 100 delFerrer (Esp), Jara (Cze), Thelander (Swe), Paris (Can), Ball (Gbr), Bacari (Bel), Vriezen (Ned) 16.10: Il francese Prenz vince la prima serie dei 100 delcon 11?14 ...

