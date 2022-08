Little Tony e la prima moglie Giuliana Brugnoli: “Troppi alti e bassi, tradimenti e amore” (Di lunedì 1 agosto 2022) Dall’amore tra Giuliana Brugnoli e Little Tony nacque nel 1974 la figlia Cristiana Ciacci. Il compianto cantante sposò la donna nel 1972 prima che il destino li separasse per sempre. Nel 1993, infatti, la donna perse la vita a causa di un brutto male, un tumore alle ossa che alcuni anni dopo colpì anche Little Tony, uccidendolo. Un destino comune, come raccontato dalla figlia Cristiana in diverse interviste, ma anche una storia d’amore non semplice, caratterizzata da continui alti e bassi in parte causati proprio dal grande successo dell’Elvis Presley all’italiana, al punto da essere stato spesso oggetto di rimproveri da parte di Giuliana che lamentava il suo essere troppo lontano da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Dall’tranacque nel 1974 la figlia Cristiana Ciacci. Il compianto cantante sposò la donna nel 1972che il destino li separasse per sempre. Nel 1993, infatti, la donna perse la vita a causa di un brutto male, un tumore alle ossa che alcuni anni dopo colpì anche, uccidendolo. Un destino comune, come raccontato dalla figlia Cristiana in diverse interviste, ma anche una storia d’non semplice, caratterizzata da continuiin parte causati proprio dal grande successo dell’Elvis Presley all’italiana, al punto da essere stato spesso oggetto di rimproveri da parte diche lamentava il suo essere troppo lontano da ...

idiota_di_doman : @monica_gaetti L'han mezzo rovinato Gli han portato via La casa, il cascinale La mucca Il violino La scatola di kak… - Italian87891889 : @serracchiani @pdnetwork @Deputatipd Parlaci di Bibbiano..signora Little Tony - ASgrulletti : Da una festa lontana si ode “Riderà” di Little Tony! #Incredibile - caos_calmo70 : @ninazilli In Scarface lingua originale Tony Montana dice Say hello to my little friend imbracciando il mitra con a… - 77OnFilm : @82Aimar Little Tony è di Tivoli! -