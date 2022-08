L’Italia torna a tremare, scossa di terremoto all’alba: sale l’ansia tra i cittadini (Di lunedì 1 agosto 2022) La penisola italiana torna a tremare ancora una volta. La scossa di terremoto è stata registrata all’alba ed ha colpito una delle zone più sismiche del nostro paese. Non è mai bello parlare di eventi sismici, soprattutto se questi interessano le regioni italiane. Purtroppo sappiamo molto bene quanto il nostro paese nel corso degli anni sia stato martoriato e dilaniato da eventi di questo tipo, lasciando la popolazione disarmata e inerme. Quella paura è tornata un’altra volta questa mattina, nelle prime ore del giorno. fonte foto: AdobeStockSulla pericolosità di un terremoto non ci sono dubbi. È probabilmente l’evento naturale di che mette più ansia ed agitazioni di tutti. Questo per due fattori in particolare: il primo perché coglie alla sprovvista, ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 agosto 2022) La penisola italianaancora una volta. Ladiè stata registrataed ha colpito una delle zone più sismiche del nostro paese. Non è mai bello parlare di eventi sismici, soprattutto se questi interessano le regioni italiane. Purtroppo sappiamo molto bene quanto il nostro paese nel corso degli anni sia stato martoriato e dilaniato da eventi di questo tipo, lasciando la popolazione disarmata e inerme. Quella paura èta un’altra volta questa mattina, nelle prime ore del giorno. fonte foto: AdobeStockSulla pericolosità di unnon ci sono dubbi. È probabilmente l’evento naturale di che mette più ansia ed agitazioni di tutti. Questo per due fattori in particolare: il primo perché coglie alla sprovvista, ...

