Letta su alleanze: volontà di intesa, ma no a veti e sportellate (Di lunedì 1 agosto 2022) "Non veti, non sportellate" lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervenendo al termine dell'incontro con gli amministratori locali del partito"Bisogna convincere tutti, e per farlo non ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) "Non, non" lo ha detto il segretario del Pd Enrico, intervenendo al termine dell'incontro con gli amministratori locali del partito"Bisogna convincere tutti, e per farlo non ...

fattoquotidiano : Pd e alleanze, Letta apre a tutti (da Renzi a Brunetta): fuori solo il M5s. Ma arrivano i primi veti, Calenda: “Noi… - carlosibilia : In queste ore sembrano diventati tutti 'coraggiosi moderati' coi quali tessere alleanze nel csx, compresi Renzi e i… - TgLa7 : Elezioni: #Letta, ci sono alleanze che siamo costretti a fare - infoitinterno : Letta su alleanze: volontà di intesa, ma no a veti e sportellate - Esmeralda_1965 : @CarloCalenda @EnricoLetta @Piu_Europa Caro Calenda, non credo che Letta dirà o farà qualcosa di più. Una cosa la v… -