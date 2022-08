Letta si dice disposto ad incontrare Calenda. ‘Ma no ai veti e no alle sportellate’ (Di lunedì 1 agosto 2022) “Sono disposto ad incontrarli” – Calenda e Della Vedova -“ma senza preclusioni, no ai veti e no alle sportellate. Io faccio fatica a discutere con le sportellate. Se abbiamo voglia di parlare… bene, sennò è difficile discutere così. Da parte mia c’è la volontà di trovare un’intesa, e farò di tutto per fa sì che l’intesa si raggiunga”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante un incontro coi sindaci dem, al Nazareno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) “Sonoad incontrarli” –e Della Vedova -“ma senza preclusioni, no aie nosportellate. Io faccio fatica a discutere con le sportellate. Se abbiamo voglia di parlare… bene, sennò è difficile discutere così. Da parte mia c’è la volontà di trovare un’intesa, e farò di tutto per fa sì che l’intesa si raggiunga”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, durante un incontro coi sindaci dem, al Nazareno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

