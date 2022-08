Letta “Pronto a incontrare tutti ma no veti ed esclusioni” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro appello è per includere e non per escludere, sono Pronto a incontrare tutte le anime del centrosinistra, ovviamente anche Calenda e Della Vedova, ma senza che si cominci con veti ed esclusioni, soprattutto personali. Lo si fa con patti chiari e amicizia lunga”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nella sua relazione al termine dell'incontro con i sindaci dem. “Questo lo dico perchè Calenda e io ci siamo incontrati tre giorni fa, ci siamo stretti la mano ed eravamo d'accordo su una strada che due giorni dopo è stata ribaltata e fatta saltare. Io sono abituato che quando ci si stringe la mano e ci si guarda negli occhi si va avanti, se tutto poi salta vuol dire che stringersi la mano non serve a niente. Sono perchè ci si incontri, patti chiari e amicizia lunga – ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro appello è per includere e non per escludere, sonotutte le anime del centrosinistra, ovviamente anche Calenda e Della Vedova, ma senza che si cominci coned, soprattutto personali. Lo si fa con patti chiari e amicizia lunga”. Così il segretario del Pd, Enrico, nella sua relazione al termine dell'incontro con i sindaci dem. “Questo lo dico perchè Calenda e io ci siamo incontrati tre giorni fa, ci siamo stretti la mano ed eravamo d'accordo su una strada che due giorni dopo è stata ribaltata e fatta saltare. Io sono abituato che quando ci si stringe la mano e ci si guarda negli occhi si va avanti, se tutto poi salta vuol dire che stringersi la mano non serve a niente. Sono perchè ci si incontri, patti chiari e amicizia lunga – ha ...

HuffPostItalia : 'Veti su di me? Pronto a correre da solo. A Letta premier preferisco Bonaccini' - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Letta “Pronto a incontrare tutti ma no veti ed esclusioni” - - globalistIT : - TV7Benevento : Elezioni: Letta, 'pronto a incontrare Calenda e Della Vedova ma no ai veti' - - Yoga75971429 : Letta, un politico aperto…rotto da tutte le esperienze, pronto a la qualunque…Cetto La Qualunque. -