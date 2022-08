Letta | incontrerò Della Vedova e Calenda Tre giorni fa è saltato tutto Il leader di Azione | ecco i patti

(Di lunedì 1 agosto 2022) "Sono disposto ad incontrarli" -- "ma senza preclusioni, no ai veti e no alle sportellate. Io faccio fatica a discutere con le sportellate. Se abbiamo voglia di parlare... bene,...

zazoomblog : Letta: incontrerò Della Vedova e Calenda. Tre giorni fa con il segretario di Azione è saltato tutto - #Letta:… - zazoomblog : Letta: incontrerò Della Vedova e Calenda. Tre giorni fa con il segretario di Azione è saltato tutto - #Letta:… -

"Quello che abbiamo chiesto a Enricoè molto semplice: non candidare nei collegi uninominali Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi, non candidare Bonelli che non vuole i ..."Quello che abbiamo chiesto a Enricoè molto semplice: non candidare nei collegi uninominali Fratoianni che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi, non candidare Bonelli che non vuole i ...