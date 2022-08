Letta auspica “Decisioni fondamentali per definire un’alleanza che sfiderà la destra sovranista” (Di lunedì 1 agosto 2022) IL segretario dem reitera un ‘vecchio stereotipo’ della cosiddetta ‘sinistra’ (per modo di dire), che negli ultimi 30 anni, piuttosto che lanciare proposte o programmi volti al sociale – e solo Dio sa quanto ce ne sarebbe bisogno! – puntualmente, imposta la sua campagna elettorale contro le ‘altrettanto cosiddette ‘destre’! Letta: “In queste ore si stanno determinando Decisioni fondamentali per la definizione dell’alleanza che sfiderà la destra sovranista” Una sorta di ‘eredità comportamentale’ subito assimilata dal segretario del Pd il quale, come un ‘disco rotto’, da giorni non fa altro che ripetere la stessa solfa: “In queste ore si stanno determinando Decisioni fondamentali per la definizione dell’alleanza che sfiderà la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) IL segretario dem reitera un ‘vecchio stereotipo’ della cosiddetta ‘sinistra’ (per modo di dire), che negli ultimi 30 anni, piuttosto che lanciare proposte o programmi volti al sociale – e solo Dio sa quanto ce ne sarebbe bisogno! – puntualmente, imposta la sua campagna elettorale contro le ‘altrettanto cosiddette ‘destre’!: “In queste ore si stanno determinandoper la definizione dell’alleanza chela” Una sorta di ‘eredità comportamentale’ subito assimilata dal segretario del Pd il quale, come un ‘disco rotto’, da giorni non fa altro che ripetere la stessa solfa: “In queste ore si stanno determinandoper la definizione dell’alleanza chela ...

italiaserait : Letta auspica “Decisioni fondamentali per definire un’alleanza che sfiderà la destra sovranista” - ElonMusk4ever : @MenegazziMarina Visto che Letta auspica per un grande fronte che va da Speranza a Di Maio fino a Brunetta. Anche no. - raffaeleingros3 : @VIOLA_MARTELLA #Letta si è speso (fin troppo) negli ultimi mesi per quello che lei auspica. Purtroppo chi mi semb… - DfVincenzodf1 : @chiaraf_sal @FartFromAmerika @Luna_ed_io Secondo “ loro “ il reato e’ retroattivo: Febbraio 2022. Comunque la “ ma… - ClaudioAgos : RT @MikeLinus3: Dunque vediamo se ho capito bene. #Letta dice che non si alleerà mai con chi ha fatto cadere #Draghi riferendosi a #Conte (… -