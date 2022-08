Leonardo Di Caprio: una casa “titanica” | Quello che costa è fuori del mondo (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno degli attori più famosi del mondo. Non poteva che avere una casa da sogno. Ma ora l’affitta e può essere vostra. Forse… Leonardo DiCaprio (web source)E’ passato dall’essere un giovane attore, amato dalle adolescenti, a uno degli interpreti più apprezzati del mondo, capace di lavorare con i registi più affermati e di ottenere riconoscimenti ovunque. Un artista del calibro di Leonardo DiCaprio non poteva che avere un’abitazione da par suo. Il mito Leonardo Ha acquisito fama internazionale nel 1997 recitando nel film Titanic di James Cameron, al fianco di Kate Winslet. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi come James Cameron, Baz Luhrmann, Danny Boyle, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Mendes, Sam ... Leggi su newstv (Di lunedì 1 agosto 2022) Uno degli attori più famosi del. Non poteva che avere unada sogno. Ma ora l’affitta e può essere vostra. Forse…Di(web source)E’ passato dall’essere un giovane attore, amato dalle adolescenti, a uno degli interpreti più apprezzati del, capace di lavorare con i registi più affermati e di ottenere riconoscimenti ovunque. Un artista del calibro diDinon poteva che avere un’abitazione da par suo. Il mitoHa acquisito fama internazionale nel 1997 recitando nel film Titanic di James Cameron, al fianco di Kate Winslet. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi come James Cameron, Baz Luhrmann, Danny Boyle, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Mendes, Sam ...

_Sakaguchi__ : @SafaaDib 'The departed' 2006 Cena com Vera Farmiga e Leonardo Di Caprio - SoleInvitto : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha tenuto una conferenza sull'ipocrisia di Leonardo Di Caprio, dicendo all'… - kadyasandya : @jamkureogi 100 euro tunai sama leonardo di caprio - saudadve : in che senso leonardo di caprio era al concerto di justin ieri?? il mio attore preferito e il mio cantante preferito ?? - cartlum : Ma in che senso Leonardo Di Caprio al concerto -