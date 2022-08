Lecce, Corvino fa il punto sul mercato: “Difesa da completare, cerchiamo opportunità” (Di lunedì 1 agosto 2022) Pantaleo Corvino, a margine della presentazione di Joel Voelkerling Persson, ha fatto il punto della situazione sul mercato del Lecce. Il direttore tecnico dei salentini non ha nascosto la soddisfazione per quanto fatto finora: “Abbiamo fatto 11 operazioni in entrata e 11 in uscita, sicuramente non si può dire che abbiamo dormito – spiega – Il mercato è ancora lungo, adesso abbiamo preso a titolo definitivo Persson in cui crediamo molto. Pensiamo che quello che ha fatto vedere a livello Primavera possa farlo anche in Serie A.” Il nodo è rappresentato dalla Difesa, come ammette lo stesso Corvino: “Ci siamo mossi all’inizio sfruttando un’opportunità straordinaria come Maksimovic, poi però esistono i contrattempi e sappiamo com’è andata. Adesso dobbiamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Pantaleo, a margine della presentazione di Joel Voelkerling Persson, ha fatto ildella situazione suldel. Il direttore tecnico dei salentini non ha nascosto la soddisfazione per quanto fatto finora: “Abbiamo fatto 11 operazioni in entrata e 11 in uscita, sicuramente non si può dire che abbiamo dormito – spiega – Ilè ancora lungo, adesso abbiamo preso a titolo definitivo Persson in cui crediamo molto. Pensiamo che quello che ha fatto vedere a livello Primavera possa farlo anche in Serie A.” Il nodo è rappresentato dalla, come ammette lo stesso: “Ci siamo mossi all’inizio sfruttando un’straordinaria come Maksimovic, poi però esistono i contrattempi e sappiamo com’è andata. Adesso dobbiamo ...

