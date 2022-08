Le relazioni difettose – Il maschio “Gattomorto” esiste: ecco com’è (Di lunedì 1 agosto 2022) Ciao Ester, sono M. e ti scrissi la mia storia qualche settimana fa raccontandoti del mio primo (e assolutamente ultimo) tradimento con un ragazzo che mi stava facendo impazzire: avevamo deciso di lasciar perdere, di salvare me (fidanzata da 9 anni) e la nostra bellissima amicizia. Peccato però che io ero nella fase “ma se…?” ed ero sicura che per lui quello che era successo tra di noi fosse stato niente più e niente meno di uno sfizio. Quindi da ciò uscite in gruppo strazianti in cui io sussultavo se mi sfiorava e gelosie inutili per eventuali altre ragazze fatiscenti. Sono passate settimane e la mia vita è cambiata totalmente: ho dovuto lasciare Roma per un posto fisso nella mia città natale, separandomi dal mio fidanzato, da lui e dalla mia vita a Roma in soli 10 giorni. È stato il primo a cui ho dato questa notizia e lui mi ha rassicurata dicendo che era una cosa buona ... Leggi su iodonna (Di lunedì 1 agosto 2022) Ciao Ester, sono M. e ti scrissi la mia storia qualche settimana fa raccontandoti del mio primo (e assolutamente ultimo) tradimento con un ragazzo che mi stava facendo impazzire: avevamo deciso di lasciar perdere, di salvare me (fidanzata da 9 anni) e la nostra bellissima amicizia. Peccato però che io ero nella fase “ma se…?” ed ero sicura che per lui quello che era successo tra di noi fosse stato niente più e niente meno di uno sfizio. Quindi da ciò uscite in gruppo strazianti in cui io sussultavo se mi sfiorava e gelosie inutili per eventuali altre ragazze fatiscenti. Sono passate settimane e la mia vita è cambiata totalmente: ho dovuto lasciare Roma per un posto fisso nella mia città natale, separandomi dal mio fidanzato, da lui e dalla mia vita a Roma in soli 10 giorni. È stato il primo a cui ho dato questa notizia e lui mi ha rassicurata dicendo che era una cosa buona ...

