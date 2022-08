Lazio, Vecino in Paideia: visite mediche per il nuovo acquisto (Di lunedì 1 agosto 2022) Inizia l'avventura biancoceleste di Matias Vecino. Questa mattina, poco dopo le 8, il nuovo centrocampista della Lazio si è presentato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Inizia l'avventura biancoceleste di Matias. Questa mattina, poco dopo le 8, ilcentrocampista dellasi è presentato...

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - AlfredoPedulla : #Vecino-#Lazio: visite programmate nel weekend - Robertone95 : #Gila=lega pro spagnola #Cancellieri=12 presenze in serie A #MarcosAntonio=? #Casale visto dal vivo col Verona a me… - andreastoolbox : Lazio, ecco il settimo colpo: Vecino arriva in Paideia per le visite mediche -