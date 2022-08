Lazio, ecco Vecino: l’uruguaiano è arrivato in clinica per le visite mediche (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato Lazio: il centrocampista Vecino è arrivato in clinica per svolgere le visite mediche Inizia la prima giornata da biancoceleste di Matias Vecino. Oggi il centrocampista si sottoporrà alle visite mediche in Paideia prima di firmare il contratto che lo legherà alla Lazio per le prossime tre stagioni. Ore 8.13 – Matias Vecino è arrivato da poco in clinica Paideia per sostenere le visite mediche. Più tardi seguiranno i test all’Isokinetic. Da domani pomeriggio si aggregherà al gruppo e conoscerà i nuovi compagni. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Calciomercato: il centrocampistainper svolgere leInizia la prima giornata da biancoceleste di Matias. Oggi il centrocampista si sottoporrà allein Paideia prima di firmare il contratto che lo legherà allaper le prossime tre stagioni. Ore 8.13 – Matiasda poco inPaideia per sostenere le. Più tardi seguiranno i test all’Isokinetic. Da domani pomeriggio si aggregherà al gruppo e conoscerà i nuovi compagni. LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

andreastoolbox : Lazio, ecco il settimo colpo: Vecino arriva in Paideia per le visite mediche - magostinelli7 : A disposizione: -Provedel -Casale -Patric -Hysaj -Vecino -Basic -Cataldi -Pedro -Romero -Cancellieri ....ecco per… - Gianluc96955001 : RT @ilmessaggeroit: #Lazio, ecco il settimo colpo: #vecino arriva in Paideia per le visite mediche - Gianluc96955001 : RT @MessaggeroSport: #Lazio, ecco il settimo colpo: #vecino arriva in Paideia per le visite mediche - MessaggeroSport : #Lazio, ecco il settimo colpo: #vecino arriva in Paideia per le visite mediche -