Lazio ecco Vecino: giorno di visite alla clinica Paideia (Di lunedì 1 agosto 2022) Vecino sarà un nuovo centrocampista della Lazio per la prossima stagione. L'uruguaiano ha firmato 3 anni di contratto con il club biancoceleste e ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 1 agosto 2022)sarà un nuovo centrocampista dellaper la prossima stagione. L'uruguaiano ha firmato 3 anni di contratto con il club biancoceleste e ...

