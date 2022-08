Lavoro, quasi 300mila assunzioni ad agosto: ecco dove (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 285mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di agosto e circa 1,3 milioni per l’intero trimestre agosto-ottobre. Rispetto a un anno fa le previsioni delle imprese sono in crescita con +27mila assunzioni programmate nel mese (+10,8%) e +70mila nel trimestre (+5,7%). Il confronto con il mese precedente registra una flessione della domanda di Lavoro dovuta alla naturale stagionalità (-221mila entrate). Le previsioni delle imprese appaiono, in ogni caso, condizionate anche dalle crescenti incertezze per il perdurare della guerra in Ucraina, per l’aumento dell’inflazione e per le mutate condizioni di accesso al credito definite con il rialzo dei tassi di interesse nell’area euro. Contemporaneamente cresce ancora la difficoltà di reperimento che riguarda il 41,6% delle assunzioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 285mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese die circa 1,3 milioni per l’intero trimestre-ottobre. Rispetto a un anno fa le previsioni delle imprese sono in crescita con +27milaprogrammate nel mese (+10,8%) e +70mila nel trimestre (+5,7%). Il confronto con il mese precedente registra una flessione della domanda didovuta alla naturale stagionalità (-221mila entrate). Le previsioni delle imprese appaiono, in ogni caso, condizionate anche dalle crescenti incertezze per il perdurare della guerra in Ucraina, per l’aumento dell’inflazione e per le mutate condizioni di accesso al credito definite con il rialzo dei tassi di interesse nell’area euro. Contemporaneamente cresce ancora la difficoltà di reperimento che riguarda il 41,6% delle...

