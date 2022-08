Latina: D’Amato: “La bimba abbandonata migliora, ma ha rischiato morte” grazie alla commessa ed ai nostri sanitari” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Sono in costante collegamento con la direzione aziendale della Asl di Latina sulle condizioni della piccola abbandonata in auto. I sanitari notano un miglioramento, ma la bimba ha rischiato di morire per le alte temperature. Desidero ringraziare dell’alto senso civico la commessa che ha dato il via ai soccorsi e tutti i nostri sanitari dell’ospedale Goretti che hanno preso in carico la bimba con amore e professionalità“. Lo ha dichiarato poco fa attraverso una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato (nella foto). Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) “Sono in costante collegamento con la direzione aziendale della Asl disulle condizioni della piccolain auto. Inotano unmento, ma lahadi morire per le alte temperature. Desidero ringraziare dell’alto senso civico lache ha dato il via ai soccorsi e tutti idell’ospedale Goretti che hanno preso in carico lacon amore e professionalità“. Lo ha dichiarato poco fa attraverso una nota, l’AssessoreSanità della Regione Lazio, Alessio(nella foto). Max L'articolo proviene da Italia Sera.

