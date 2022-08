Lascia la dottoressa Lodetti | titolare dell’ambito di Curno | Mozzo e Treviolo | le indicazione per gli assistiti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 agosto 2022). A Bergamonews aveva detto di volerere dopo 35 anni di onorato servizio per la troppa burocrazia e per le minacce dei no vax. LaAntonella Carolinadi, ha cessato la propria attività il 30 luglio e non è stato possibile incaricare un altro medico, fa sapere Ats Bergamo. “Per ovviare alle difficoltà che emergeranno per gli(circa 1.560, ndr) privi di medico di base, la direzione dell’Ats in coordinamento con i professionisti e le farmacie del territorio ha previsto la possibilità di prenotare, nelle Farmacie aderenti, visite occasionali negli ambulatori dei medici di ruolo nell’Ambito” (a questo link tutte le informazioni: ...