La Terra vista dallo spazio: Officina Stellare si aggiudica il "Future missioni per cubesat" di Asi. Nella filiera anche la Federico II (Di lunedì 1 agosto 2022) Officina Stellare, società vicentina attiva Nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica nei settori dell'aerospazio, ricerca e difesa, si è aggiudicata il bando "Future missioni per cubesat" indetto dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) con EarthNext, nano-satellite multispettrale compatto destinato alla ripresa ad alta risoluzione della superfice terrestre dall'orbita molto bassa (Vleo). Il contratto, che ha una durata di 18 mesi e un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro, prevede lo studio di progettazione e la realizzazione preliminare, con lo sviluppo di breadboard, di una missione dimostrativa in orbita per l'osservazione della Terra, mediante l'uso di un payload ottico multispettrale compatto in ...

