La tentazione di Calenda: rompere con il Pd e creare il Terzo Polo con Renzi (Di lunedì 1 agosto 2022) «Questa coalizione sta diventando una roba improponibile. Ci facciamo ridere dietro. Così non vinceremo mai». Nell’intervista che Carlo Calenda rilascia oggi al Corriere della Sera non c’è ancora un addio all’alleanza con il Partito Democratico e il centrosinistra. Il leader di Azione dice di aspettare ancora risposte da Enrico Letta. Ma secondo i retroscena nel frattempo l’ex ministro dello Sviluppo sta riflettendo seriamente. E tra oggi e domani potrebbe proclamare l’indipendenza della sua federazione con +Europa. Aprendo, a quel punto, a un’alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi. Che evidentemente lo accoglierebbe a braccia aperte: «Non si vince con le ammucchiate ma con le idee», ha detto ieri a In 1/2 Ora. Intanto un sondaggio di Ipsos che circola fra i Dem conferma che il senatore di Firenze è tra i leader più impopolari. Lo apprezza il 4% ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) «Questa coalizione sta diventando una roba improponibile. Ci facciamo ridere dietro. Così non vinceremo mai». Nell’intervista che Carlorilascia oggi al Corriere della Sera non c’è ancora un addio all’alleanza con il Partito Democratico e il centrosinistra. Il leader di Azione dice di aspettare ancora risposte da Enrico Letta. Ma secondo i retroscena nel frattempo l’ex ministro dello Sviluppo sta riflettendo seriamente. E tra oggi e domani potrebbe proclamare l’indipendenza della sua federazione con +Europa. Aprendo, a quel punto, a un’alleanza con Italia Viva di Matteo. Che evidentemente lo accoglierebbe a braccia aperte: «Non si vince con le ammucchiate ma con le idee», ha detto ieri a In 1/2 Ora. Intanto un sondaggio di Ipsos che circola fra i Dem conferma che il senatore di Firenze è tra i leader più impopolari. Lo apprezza il 4% ...

alessandradale0 : RT @GiacaloneUgo: @ardigiorgio @CarloCalenda @matteorenzi Indubbiamente per me un terzo polo di centro progressista con Calenda e Renzi sar… - GiacaloneUgo : @ardigiorgio @CarloCalenda @matteorenzi Indubbiamente per me un terzo polo di centro progressista con Calenda e Ren… - GiacaloneUgo : @il_pucciarelli Se Calenda è Renzi si accordano per un terzo polonio centro progressista con candidati seri e il PD… - AdrianoSiro : Non avrei mai votato Calenda, ma certamente l'aver imbarcato Gelmini e Carfagna ha fugato ogni possibile tentazione. - DgSilvia : RT @Arik27Giovanni: A questo giro voterò convinto @calenda. Ma la tentazione di ridare fiducia all’uomo politico più odiato dagli italiani… -