La sinistra non sa far altro che litigare. Letta a Calenda: “Mi hai tradito” (Di lunedì 1 agosto 2022) Aria tesa tra Enrico Letta e Carlo Calenda. I leader di Partito Democratico e Azione non riescono a raggiungere un'intesa duratura in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e ora il segretario dem sbotta con il candidato sindaco per il Campidoglio: “Tre giorni fa ci siamo incontrati con Calenda e ci siamo stretti la mano ed eravamo d'accordo poi due giorni dopo tutto è saltato, ma allora stringersi la mano non significa nulla? Io sono abituato che se do la mano poi si va avanti, invece se tutto salta allora stringersi la mano non significa niente. Abbiamo la responsabilità di fare un accordo per un'alternativa alla destra in vista delle elezioni. Incontriamoci, ma patti chiari e amicizia lunga”. Un atteggiamento evidentemente piccato. Ma la replica di Calenda non si è fatta attendere: “I patti sono ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Aria tesa tra Enricoe Carlo. I leader di Partito Democratico e Azione non riescono a raggiungere un'intesa duratura in vista delle elezioni politiche del 25 settembre e ora il segretario dem sbotta con il candidato sindaco per il Campidoglio: “Tre giorni fa ci siamo incontrati cone ci siamo stretti la mano ed eravamo d'accordo poi due giorni dopo tutto è saltato, ma allora stringersi la mano non significa nulla? Io sono abituato che se do la mano poi si va avanti, invece se tutto salta allora stringersi la mano non significa niente. Abbiamo la responsabilità di fare un accordo per un'alternativa alla destra in vista delle elezioni. Incontriamoci, ma patti chiari e amicizia lunga”. Un atteggiamento evidentemente piccato. Ma la replica dinon si è fatta attendere: “I patti sono ...

