La settimana da sogno di Giulio Zeppieri a Umago | “È stato bello far vedere al mondo le mie qualità”

Una settimana memorabile che lancia un giovane grande talento nel tennis dei migliori. Giulio Zeppieri si è reso protagonista di un'entusiasmante cavalcata che lo ha visto partire dalle qualificazioni e spingersi sino in semifinale all'ATP 250 di Umago. Prima del torneo in Croazia il mancino classe 2001 non aveva mai vinto un match nel tabellone principale di un evento del circuito maggiore. Gilles Simon ed Elias Ymer nel tabellone cadetto; Pedro Cachin, Daniel Galan e Bernabe Zapata Miralles in main draw. Queste le "vittime" di Zeppieri, che in semifinale ha poi sfiorato l'impresa contro il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz (vincitore di una battaglia di 2 ore e 55 minuti con il punteggio di 7-5 4-6 6-3). È l'ennesimo splendido risultato del 2022 di

