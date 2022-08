Forzazzurri

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò , avvocato della. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napolisu Gaetano Lapotrebbe essere interessata non solo a Cavani , ma anche al centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...... non ne fallisce una! Iervolino punta su un cavallo di razza vincente e lacompie quell'... non sidal 1861! E' storia). Titubante, compassata, impaurita, gioca per pareggiare: ben ... La Salernitana smentisce l'interesse per Mertens, l'ex azzurro vuole giocare le coppe La Salernitana ha smentito le voci che vedevano il club sulle tracce di Mertens, che dal 30 giugno è un giocatore svincolato. La società granata, contattata dalla redazione di Tuttosalernitana.com, ha ...La società granata, contattata dalla redazione di TuttoSalernitana.com, autorizza a comunicare che, ad ora, non c'è stato assolutamente nulla ...