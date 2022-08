La prima nave carica di grano ha lasciato l' Ucraina

(Di lunedì 1 agosto 2022) Si chiama Razoni, porta la bandiera della Sierra Leone e sta trasportando 26mila tonnellate verso il Libano: la potete seguire in tempo reale

riotta : La prima nave carica di grano parte da Odessa dopo 5 mesi di blocco navale russo. @mall_atti - Agenzia_Ansa : E' partita da Odessa la prima nave carica di grano ucraino. Le autorità turche dicono che è diretta in Libano - Agenzia_Ansa : Ucraina: prende il largo la prima nave con il grano. Nuovi attacchi e vittime a Mykolaiv #ANSA - horowitzvla : Secondo #mentina sembra che a guidare la prima nave di grano che ha lasciato #odessa, ci sia il #draghi ! A volerlo… - ilpost : È partita la prima nave di cereali ucraini dopo mesi di stallo che avevano iniziato a provocare una crisi alimentar… -

A poche ore di distanza, nel corso della giornata del 1 agosto, è salpata dada Odessa con a bordo un carico di grano . Diretta in Libano, trasporta oltre 26mila tonnellate. Si prevede la ..."Il significato della partenza dellacarica di grano dal porto di Odessa e il ruolo della Turchia: intervista del TGcom24 a Mariano Giustino" con Dario Donato (giornalista del TgCom 24), Mariano Giustino (corrispondente di ...Dal porto di Odessa è partita la prima nave carica di grano. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa turco, al momento non ...Intervista all'economista tedesco, secondo il quale, con questo accordo, la Russia ha guadagnato poco: "Non aspettiamoci però ribassi ...