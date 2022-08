La moglie del famoso cantante approda a Beautiful: il nuovo personaggio vi conquisterà (Di lunedì 1 agosto 2022) ; cosa sappiamo della new entry nella soap. Un successo che dura ben 35 anni, quello di Beautiful. La soap opera americana tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo grazie ai continui colpo di scena della trama… E alle new L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 1 agosto 2022) ; cosa sappiamo della new entry nella soap. Un successo che dura ben 35 anni, quello di. La soap opera americana tiene incollati alla tv i telespettatori di tutto il mondo grazie ai continui colpo di scena della trama… E alle new L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

annatrieste : A giochi ormai chiusi, Kat, la moglie di Dries #Mertens, mette i dischi a #tomorrowland2022 con la maglia del Napol… - UffiziGalleries : Ancora un tocco di #blu per voi dagli #Uffizi: e chi meglio di #MarcChagall che definiva questo colore 'la tinta de… - LaVeritaWeb : Con 377 ragazzi extracomunitari in città escalation di risse fra etnie diverse, spaccio e violenze sessuali. La mog… - IndiaMele : RT @enpaonlus: L’appello di ENPA per ritrovare la cagnolina ?@lazampa? ?@RosannaMarani? ?@fendente1? ?@Emilystellaemi2? - PatriziaOrlan11 : RT @enpaonlus: L’appello di ENPA per ritrovare la cagnolina ?@lazampa? ?@RosannaMarani? ?@fendente1? ?@Emilystellaemi2? -