"La macchina...". Leclerc smentisce Binotto: schiaffo in mondovisione, caos-Ferrari

Un altro disastro, quello inanellato dalla Ferrari al Gp di Unghiera: quarto Carlos Sainz, sesto Charles Leclerc. Un flop totale dovuto a scelte strategiche discutibili (eufemismo). Già, è andato in scena l'ennesimo suicidio delle rosse. E il mondiale, ora, è lontano milioni di anni luce. Al termine della gara, però, il team principal Mattia Binotto ha puntato il dito contro a vettura: Tutti ci aspettavamo un risultato diverso, la vettura non ha funzionato ed è evidente. Non è un problema di strategia, ma più della vettura. Oggi la Ferrari non ha girato in queste condizioni, si poteva mettere qualunque gomma, come dimostra Sainz che aveva la stessa strategia di Hamilton ed è finito dietro di lui. La monoposto non ci ha permesso di fare ciò che volevamo. Cercheremo di analizzare il motivo per cui non avevamo il passo ...

