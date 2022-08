La Lotteria Italia 2022 abbinata a E’ Sempre Mezzogiorno (Di lunedì 1 agosto 2022) E' Sempre Mezzogiorno La Lotteria Italia cambia “casacca”. Quest’anno sarà E’ Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici, che ritornerà a settembre su Rai 1, la trasmissione quotidiana abbinata alla storica Lotteria nazionale Italiana, che porterà alla tradizionale estrazione dei premi di prima categoria la sera del 6 gennaio 2023. Dopo quattro anni nel segno dei Soliti Ignoti di Amadeus, dunque, la Lotteria Italia – che ricordiamo prevede vincite giornaliere, oltre all’estrazione finale – torna nel Mezzogiorno di Rai 1, dove è stata per diversi anni a La Prova del Cuoco (2007 e dal 2011 al 2017). Per la Clerici, dunque, non una novità. Per quanto riguarda lo speciale in prima serata ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 agosto 2022) E'Lacambia “casacca”. Quest’anno sarà E’di Antonella Clerici, che ritornerà a settembre su Rai 1, la trasmissione quotidianaalla storicanazionalena, che porterà alla tradizionale estrazione dei premi di prima categoria la sera del 6 gennaio 2023. Dopo quattro anni nel segno dei Soliti Ignoti di Amadeus, dunque, la– che ricordiamo prevede vincite giornaliere, oltre all’estrazione finale – torna neldi Rai 1, dove è stata per diversi anni a La Prova del Cuoco (2007 e dal 2011 al 2017). Per la Clerici, dunque, non una novità. Per quanto riguarda lo speciale in prima serata ...

