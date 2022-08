La Juventus rompe gli indugi: super offerta per Milinkovic-Savic (Di lunedì 1 agosto 2022) L’infortunio di Pogba obbliga la Juventus a tornare sul mercato: super offerta per Milinkovic-Savic L’infortunio di Paul Pogba preoccupa la Juventus che è costretta a cambiare i propri piani di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 1 agosto 2022) L’infortunio di Pogba obbliga laa tornare sul mercato:perL’infortunio di Paul Pogba preoccupa lache è costretta a cambiare i propri piani di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

scuroscuroscuro : RT @dayfootball1981: Inoltre un giocatore cosí non é un acquisto che si fa in 5 giorni dopo che si rompe Pogba. La Juventus ha la capacitá… - ZonaBianconeri : RT @fedezic: Pure Aké che si rompe il perone. Io boh. #Juventus - fedezic : Pure Aké che si rompe il perone. Io boh. #Juventus - juveziyad : RT @dayfootball1981: Inoltre un giocatore cosí non é un acquisto che si fa in 5 giorni dopo che si rompe Pogba. La Juventus ha la capacitá… - Vincenzo140893 : RT @dayfootball1981: Inoltre un giocatore cosí non é un acquisto che si fa in 5 giorni dopo che si rompe Pogba. La Juventus ha la capacitá… -

Calciomercato Juventus, Firmino rompe il silenzio: annuncio ufficiale Sta per iniziare il mese di agosto, l'ultimo utile per chiudere le trattative di calciomercato per una Juventus che sogna in grande. Mancano circa due settimane all'inizio del prossimo calciomercato di serie A e c'è ancora tanto lavoro da fare per la dirigenza bianconera. Che ha portato a Torino ... Pogba Crack: Non era preventivato ...di motivi per capire se la Juve si è messa in casa per i prossimi 4 anni un giocatore che si rompe ...Elkann sia sempre più distratto da altri lavori e che se ne stia fregando altamente della Juventus, ... JuveLive La Juventus rompe gli indugi: super offerta per Milinkovic-Savic La Juventus per ovviare all'infortunio di Pogba potrebbe presentare una super offerta alla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic ... Firmino, l’annuncio in diretta sulla Juventus: l’ha detto davvero Roberto Firmino ha svelato in diretta il suo futuro, un annuncio che ha coinvolto anche la Juventus: ecco cosa ha dichiarato l'attaccante ... Sta per iniziare il mese di agosto, l'ultimo utile per chiudere le trattative di calciomercato per unache sogna in grande. Mancano circa due settimane all'inizio del prossimo calciomercato di serie A e c'è ancora tanto lavoro da fare per la dirigenza bianconera. Che ha portato a Torino ......di motivi per capire se la Juve si è messa in casa per i prossimi 4 anni un giocatore che si...Elkann sia sempre più distratto da altri lavori e che se ne stia fregando altamente della, ... Calciomercato Juventus, Firmino rompe il silenzio: annuncio ufficiale La Juventus per ovviare all'infortunio di Pogba potrebbe presentare una super offerta alla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic ...Roberto Firmino ha svelato in diretta il suo futuro, un annuncio che ha coinvolto anche la Juventus: ecco cosa ha dichiarato l'attaccante ...