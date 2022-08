La Juventus può soffiare l’obiettivo del Napoli? La situazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Continua forte il pressing del Napoli per Giacomo Raspadori, individuato dalla società come sostituto ideale di Dries Mertens. I vantaggi di un suo eventuale acquisto sarebbero molti, a partire dalla giovane età (l’attaccante del Sassuolo è un classe 2000), comunque già abbinata ad un’importante esperienza in Serie A. Uno dei principali ostacoli, tuttavia, rimane l’elevato costo del cartellino. I neroverdi, dopo aver perso Gianluca Scamacca, continuano a chiedere 35 milioni perché non vorrebbero perdere i principali protagonisti della passata stagione. O, almeno, non a prezzo di saldo. FOTO: Getty – Raspadori SassuoloRaspadori è decisamente la prima scelta di Spalletti, che potrebbe cucire per il suo Napoli diversi vestiti (non soltanto il 4-3-3, ma anche ad esempio il 4-2-3-1). Stando all’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, tuttavia, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Continua forte il pressing delper Giacomo Raspadori, individuato dalla società come sostituto ideale di Dries Mertens. I vantaggi di un suo eventuale acquisto sarebbero molti, a partire dalla giovane età (l’attaccante del Sassuolo è un classe 2000), comunque già abbinata ad un’importante esperienza in Serie A. Uno dei principali ostacoli, tuttavia, rimane l’elevato costo del cartellino. I neroverdi, dopo aver perso Gianluca Scamacca, continuano a chiedere 35 milioni perché non vorrebbero perdere i principali protagonisti della passata stagione. O, almeno, non a prezzo di saldo. FOTO: Getty – Raspadori SassuoloRaspadori è decisamente la prima scelta di Spalletti, che potrebbe cucire per il suodiversi vestiti (non soltanto il 4-3-3, ma anche ad esempio il 4-2-3-1). Stando all’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, tuttavia, ...

Juventus verso l'extrabudget di mercato: Allegri vuole altri tre giocatori Perdere può far bene. Soprattutto in estate. La sconfitta subita dalla Juventus contro il Real Madrid nella partita che ha chiuso la tournée negli Stati Uniti ha fatto capire in via definitiva a Max Allegri e ... 'Juric resta l'unica garanzia. Che tristezza per il mio Toro' Poi magari può essere il contrario, ma io da allenatore vorrei i giocatori già in ritiro ". La cessione di Bremer alla Juventus l'ha sorpresa " Ho sempre detto di diffidare dai calciatori che ... Tuttosport Perderefar bene. Soprattutto in estate. La sconfitta subita dallacontro il Real Madrid nella partita che ha chiuso la tournée negli Stati Uniti ha fatto capire in via definitiva a Max Allegri e ...Poi magariessere il contrario, ma io da allenatore vorrei i giocatori già in ritiro ". La cessione di Bremer allal'ha sorpresa " Ho sempre detto di diffidare dai calciatori che ... Il mercato della Juventus può cambiare così!