La grande estate dei rosati (Di lunedì 1 agosto 2022) Per molti anni chi chiedeva un rosato al ristorante o in enoteca veniva guardato con un misto di sospetto e compassione. Vino da signorine, era considerato, una scelta buona per gli indecisi, una bottiglia dal colore carino ma senza un reale valore. Poi, come sempre, il vento è cambiato. Oggi i vini rosati vivono una nuova era: apprezzati e ricercati, non sono più soffocati dall'ombra degli ingombranti fratelli rossi e bianchi, ma hanno trovato una loro identità. Ma attenzione: «I vini rosati e rosé non sono una semplice moda – puntualizza Stefano Girelli, vigneron alla guida di Santa Tresa, con sede a Vittoria, nel Ragusano. Quando nascono da uve autoctone, come il Frappato e il Nero d'Avola, diventano una nuova chiave di racconto per queste varietà. Lo stile dei rosati è cambiato in maniera sostanziale da rossi mancati o scarichi a ...

