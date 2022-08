La frase di Binotto che affonda la Ferrari

amonamarth08 : @deadlinex Mamma quanto è triste questa frase,ma mamma mia quanto è vera. Probabilmente tra 10anni Binotto si nasco… - Davide_peacock : 'Vanzini ha ragione.' Non credevo fosse possibile mettere in piedi una frase simile. Binotto atroce #F1 #HungarianGP #Ferrari -

Insomma dice: si tratta di un episodio. E si potrà pure essere d'accordo, ma è innegabile come il grave inciampo abbia ucciso la speranza di una volata per il ..."Di chi è la colpa":, lasul disastro Ferrari fa scoppiare la rivolta dei tifosiCharles Leclerc e Carlos Sainz avevano camminato assieme, sostanzialmente d’accordo su ciò che funzionava o meno, ma ieri si sono cercati con gli occhi e non si sono trovati. Un bivio aveva divaricato ...Mattia Binotto ha commentato il Gran Premio di Francia sottolineando un aspetto che va sempre preso in considerazione nell'analisi dell'ottima stagione della Ferrari ...