La frangia a tendina di Jlo: come replicare il nuovo trend dell'estate (Di lunedì 1 agosto 2022) Jennifer Lopez rilancia il trend della curtain bangs: evergreen dagli anni '70, la frangia a tendina è la più versatile di tutte! Jennifer Lopez e la curtain bangs: il must have dell'estate 2022 su Donne Magazine.

