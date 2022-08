La Fontana del Contarini si riprende il centro di Piazza Vecchia | scoperta dopo il restauro

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 agosto 2022) Bergamo. Ladeltorna a splendere aldi, in Città Alta: nella mattinata di lunedì 1 agosto, infatti sono stati rimossi i ponteggi e la copertura che la proteggeva durante le operazioni diportate avanti per circa cinque mesi. Un intervento eseguito dalla Lares Restauri di Venezia e finanziato interamente dalla Rigoni di Asiago, nota azienda veneta leader nella produzione biologica di miele, confettura e creme di nocciola che durante la primavera del 2021 aveva lanciato un contest online nel quale a sfidarsi erano la città di Genova e quella di Bergamo, che lo aveva stravinto. In palio, appunto, ildi un monumento simbolo, che l’amministrazione indicò nelladonata alla città dal veneziano ...