(Di lunedì 1 agosto 2022) Lal'e lo fa agognando una riforma che - soprattutto in Italia - suonerebbe come deriva plebiscitaria e che sminuirebbe tutto il sistema di pesi e contrappesi ...

Stefano___1970 : La destra prepara l'assalto alla Costituzione: 'Ora presidenzialismo' grazie al ?@pdnetwork? di ?@EnricoLetta? si a… - Stefano___1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Fuffellino : @ZanAlessandro La destra prepara la sagra del dopo 25 settembre - francescomizzau : RT @tomasomontanari: “Come non si prepara la pace preparando la guerra, così non si ferma la destra facendo la destra: se vuoi la sinistra,… -

Globalist.it

Lal'assalto alla Costituzione e lo fa agognando una riforma che - soprattutto in Italia - suonerebbe come deriva plebiscitaria e che sminuirebbe tutto il sistema di pesi e contrappesi che ...Politica Calenda molla il Pd e sia correre da solo Davide Maria De Luca Draghi sì o Draghi ... un'alleanza di tutti contro lasul modello di quella che, fino alle ultime elezioni ... La destra prepara l’assalto alla Costituzione: “Ora presidenzialismo” Una.nota della destra che prepara il programma elettorale: "Totale condivisione su riforma presidenziale e autonomia ...GELMINI, C’ERAVAMO TANTO ODIATI. Dopo la “lapide” posata sull’alleanza con i Cinque stelle, Enrico Letta ha virato al centro con ardite sbandate a destra: Maria Stella Gelmini, Renato Brunetta, Mara C ...