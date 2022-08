La carica dei cilentani a sostegno di Piero De Luca capolista nel proporzionale (Di lunedì 1 agosto 2022) di Arturo Calabrese C’è un piccolo esercito di amministratori che ha firmato perché vuole che siano proprio De Luca e Avossa a correre nel proporzionale. Ci sono il sindaco di Capaccio Franco Alfieri ed il figlio Alessandro e con loro diversi assessori capaccio pestani come il vicesindaco Maria Antonietta Di Filippo, gli assessori Ettore Bellelli, Gianfranco Massiello, Fabio Scariati, Maria Rosaria Picariello, tra i consiglieri Angelo Merola, Antonio Agresti, Antonio Di Filippo, Antonio Scariati, Antonio Mastandrea, Igor Ciliberti, Giovanni Cirone, Ulderico Paolini, Luca Sabatella, Angelo Quaglia, Pasquale Accarino e il segretario Umberto Puca. Non manca Luca Cerretani, già vicepresidente della Provincia di Salerno poi depauperato a consigliere, da sempre fedelissimo e oltremodo ossequioso alla linea di Alfieri. ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 1 agosto 2022) di Arturo Calabrese C’è un piccolo esercito di amministratori che ha firmato perché vuole che siano proprio Dee Avossa a correre nel. Ci sono il sindaco di Capaccio Franco Alfieri ed il figlio Alessandro e con loro diversi assessori capaccio pestani come il vicesindaco Maria Antonietta Di Filippo, gli assessori Ettore Bellelli, Gianfranco Massiello, Fabio Scariati, Maria Rosaria Picariello, tra i consiglieri Angelo Merola, Antonio Agresti, Antonio Di Filippo, Antonio Scariati, Antonio Mastandrea, Igor Ciliberti, Giovanni Cirone, Ulderico Paolini,Sabatella, Angelo Quaglia, Pasquale Accarino e il segretario Umberto Puca. Non mancaCerretani, già vicepresidente della Provincia di Salerno poi depauperato a consigliere, da sempre fedelissimo e oltremodo ossequioso alla linea di Alfieri. ...

