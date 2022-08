La campagna elettorale iniziata con le accuse di fascismo e russofilia finirà con la recessione (Di lunedì 1 agosto 2022) La campagna elettorale è iniziata sulla politica estera. Le scorie mediatiche della guerra ancora in corso in Ucraina hanno dato risalto alle vicinanze dei partiti ai vari attori internazionali. Tra le accuse c’è non soltanto la vicinanza della Lega alla Russia, ma anche quella del Movimento 5 Stelle e del Pd alla Cina. Mentre Salvini esibiva il suo rapporto con Russia Unita durante la pandemia il governo russo e quello cinese, grazie al governo Conte 2, scorrazzavano per la penisola con i loro medici, militari, forniture e aiuti. Tuttavia, non vi è mai stata campagna elettorale fondata sulla politica estera. Quest’ultima va bene per giornali e analisti, ma non durerà. Gran parte del paese non è ancora entrato nella competizione elettorale, è alle prese con le vacanze ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 agosto 2022) Lasulla politica estera. Le scorie mediatiche della guerra ancora in corso in Ucraina hanno dato risalto alle vicinanze dei partiti ai vari attori internazionali. Tra lec’è non soltanto la vicinanza della Lega alla Russia, ma anche quella del Movimento 5 Stelle e del Pd alla Cina. Mentre Salvini esibiva il suo rapporto con Russia Unita durante la pandemia il governo russo e quello cinese, grazie al governo Conte 2, scorrazzavano per la penisola con i loro medici, militari, forniture e aiuti. Tuttavia, non vi è mai statafondata sulla politica estera. Quest’ultima va bene per giornali e analisti, ma non durerà. Gran parte del paese non è ancora entrato nella competizione, è alle prese con le vacanze ...

matteorenzi : La sinistra apre la campagna elettorale candidando Di Maio e parlando di tasse. La destra di Salvini e Meloni la co… - matteorenzi : Un padre di famiglia è stato ucciso in modo atroce e razzista mentre i passanti facevano video senza fermare l’aggr… - aldotorchiaro : Distrarre l’Italia mentre provano a far esplodere nuovo caos nei Balcani. La strategia di Putin sta funzionando: la… - eia58 : RT @Gladys82012839: Già Letta in preallarme con il #terzopolo che farà vincere le destre. Ripeto: chi scommette con me che la campagna elet… - maximone816 : RT @erretti42: Il campo largo di Letta sta diventando un vicolo cieco alla fine del quale c’è Letta con il cerino in mano. Grande idea davv… -