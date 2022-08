birraBUZZ : RT @classcnbc: HEINEKEN BRINDA AI CONTI MA RIDUCE GLI OBIETTIVI @Heineken, utile superiore alle aspettative nel 1° sem: crescono le vendit… - ilovebirra : RT @classcnbc: HEINEKEN BRINDA AI CONTI MA RIDUCE GLI OBIETTIVI @Heineken, utile superiore alle aspettative nel 1° sem: crescono le vendit… - classcnbc : HEINEKEN BRINDA AI CONTI MA RIDUCE GLI OBIETTIVI @Heineken, utile superiore alle aspettative nel 1° sem: crescono… - ThePuni16830747 : @mbx1900 @AlamariMusicali Ma infatti sono due cose diverse Birra Messina (cristalli di sale) e Birra Dello Stretto.… - MartaDj1 : @Termy73 Raga, la Birra Ichnusa è un marchio di birra prodotta in Sardegna, di proprietà del gruppo olandese Heineken. Bisogna dirlo eh… -

Agenzia ANSA

La società olandese di produzione diprevede di raggiungere un accordo per la vendita delle sue attività in Russia nella seconda metà di questo anno. Lo rende noto l'azienda citata dall'agenzia Tass. "Il 28 marzo...Il volume dellapremium, invece, è cresciuto del 10,2%, guidando quasi la metà della crescita organica a volume, mentre le bionde a marchiohanno chiuso i primi sei mei dell'anno con ... La birra Heineken pronta a vendere le attività in Russia - Ultima Ora La società olandese di produzione di birra Heineken prevede di raggiungere un accordo per la vendita delle sue attività in Russia nella seconda metà di questo anno ...Gruppo di birrerie olandesi Heineken ha superato i livelli del 2019 (pre-pandemia) nell'ultimo semestre. I consumatori andranno di nuovo ai bar, ha affermato ...